22 Мая 2026 16:03
Гвардиола официально покинет "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола покинет свой пост по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт английского клуба, каталонский специалист завершит десятилетнюю эпоху в Манчестере с 20 крупными трофеями, став самым успешным тренером в истории "Сити".

При этом Гвардиола не покинет структуру клуба полностью. Он продолжит работу в City Football Group в роли глобального посла и будет участвовать в технических консультациях, специальных проектах и международных инициативах группы.

В прощальном обращении Гвардиола эмоционально вспомнил свои годы в Манчестере.

"Когда я приехал сюда, мое первое интервью было с Ноэлом Галлахером. Я тогда подумал: "Ноэл здесь? Значит, будет интересно".

И какой же путь мы прошли вместе! Не спрашивайте меня, почему я ухожу. Причины нет, но внутри себя я знаю - это мое время. Ничто не вечно. Если бы вечность существовала, я бы остался здесь. Вечными останутся чувства, люди, воспоминания и моя любовь к "Манчестер Сити", - заявил тренер.

Гвардиола также подчеркнул, что дух самого Манчестера повлиял на его команды.

"Этот город построен на труде. На работе. Это видно в цвете кирпичей, в людях, которые рано начинают и поздно заканчивают, в заводах, профсоюзах, музыке, промышленной революции и том, как она изменила мир. Думаю, я начал это понимать. И мои команды тоже поняли это.

Мы работали. Страдали. Боролись. И делали все по-своему".

В завершение специалист отдельно обратился к футболистам и болельщикам клуба.

"Игроки не должны забывать ни одного момента, ни меня, ни мой штаб, ни этот клуб. Все, что мы делали, мы делали для вас. А вы были просто невероятны. Вы еще не понимаете этого, но вы оставляете наследие.

Дамы и господа, спасибо вам за доверие. Спасибо, что подталкивали меня вперед. Ноэл... Я был прав. Это было очень весело. Я люблю вас всех", - сказал Гвардиола.

