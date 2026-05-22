Финал Кубка Франции: "Ницца" может оставить "Монако" без еврокубков - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодня на "Стад де Франс" состоится финал Кубка Франции между "Лансом" и "Ниццей".

Как сообщает İdman.Biz, матч начнется в 23:00 и будет иметь значение не только для участников финала, но и для распределения еврокубковых мест во Франции.

"Ланс" завершил сезон Лиги 1 на втором месте и уже обеспечил себе участие в Лиге чемпионов. Если команда Пьера Сажа выиграет Кубок Франции, путевка победителя турнира в Лигу Европы перейдет через чемпионат. В таком случае шестое место получит право сыграть в Лиге Европы, а седьмая позиция станет еврокубковой и даст путевку в квалификацию Лиги конференций. По итогам сезона шестым стал "Ренн", седьмым - "Монако".

Для самого "Ланса" это тоже исторический шанс. Клуб ранее никогда не выигрывал Кубок Франции, хотя уже доходил до финала турнира.

Сценарий с победой "Ниццы" выглядит еще драматичнее. Команда заняла 16-е место в Лиге 1 и теперь должна сыграть стыковые матчи за сохранение места в элите против "Сент-Этьена". При этом победа в финале Кубка Франции даст "Ницце" прямую путевку в Лигу Европы, даже если затем клуб вылетит в Лигу 2.

Кроме того, "Ницца" может выиграть первый трофей в XXI веке. Последний раз клуб брал Кубок Франции в 1997 году, и французские издания отдельно отмечают хаос вокруг "Ниццы": после ничьей с "Метцем" болельщики выбежали на поле и выразили недовольство руководством клуба, а финал Кубка теперь проходит на фоне борьбы команды за выживание.

Таким образом, финал в Париже сведет две разные истории: "Ланс" попытается впервые в истории взять Кубок Франции и открыть еврокубковую дорогу для "Монако", а "Ницца" - спасти провальный сезон трофеем, Лигой Европы и шансом избежать полного спортивного абсурда.



Эльдар Джанашвили