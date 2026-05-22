В Испании искусственный интеллект начнет оценивать судей

22 Мая 2026 09:44
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что со следующего сезона в испанском футболе начнут использовать искусственный интеллект для оценки работы арбитров.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, новая система будет анализировать решения судей и помогать при назначениях на матчи.

По словам Тебаса, сейчас работу арбитров после каждой игры оценивают наблюдатели Технического комитета арбитров примерно по 30 различным критериям. В будущем часть этой работы перейдет к искусственному интеллекту.

"Мы создаем инструмент, при котором минимум 40 процентов решений будут приниматься объективно с помощью ИИ. Система будет анализировать матчи и определять, в каких эпизодах арбитр действовал правильно", - заявил Тебас.

Кроме того, искусственный интеллект будет участвовать и в процессе назначения судей. Система станет предлагать комитету трех кандидатов на каждый матч.

Тебас подчеркнул, что по-прежнему доверяет человеческому фактору, однако считает, что в отдельных аспектах технологии способны сделать судейство более объективным.

İdman.Biz
