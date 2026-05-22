Испанские судьи подали жалобу на Флорентино Переса

Ассоциация испанских футбольных судей (AESAF) подала жалобу в Комиссию по борьбе с насилием на президента мадридского "Реала" Флорентино Переса и телевидение "сливочных".

Как сообщает İdman.Biz, ранее глава "Королевского клуба" заявлял о коррупции в испанском арбитраже.

"Жалобы были поданы против г-на Переса, а также против телевидения "Реала" в рамках институциональной линии действий, поддерживаемой AESAF с целью защиты достоинства и честности испанских судей. Ассоциация считает, что повторение определенных публичных высказываний, а также продолжающееся распространение контента, в котором клуб систематически ставит под сомнение или дискредитирует арбитражный коллектив, способствуют уменьшению уважения к нему. Оно необходимо для правильного развития спортивной деятельности, а отсутствие уважения может способствовать возникновению напряженности, враждебности или насилия по отношению к судьям", — цитирует заявление AS.