22 Мая 2026 04:20
"Это последний матч, который я провел в качестве тренера "Аль-Насра": Жорже Жезуш объявил об уходе из клуба

Главный тренер "Аль-Насра" Жорже Жезуш заявил, что покидает команду после победы в саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026.

"Я принял этот вызов [тренировать "Аль-Наср"] только потому, что сказал Криштиану: "Я помогу тебе стать чемпионом, мы выиграем титул, а потом я уйду". Все. Для меня это свершилось. Это последний матч, который я провел в качестве тренера "Аль-Насра", – приводит слова Жезуша İdman.Biz со ссылкой на Canal GOAT.

Португальский наставник возглавил команду в августе 2025 года.

После 34 туров чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился "Аль-Хиляль", заработавший 84 очка.

Отметим, что нападающий и капитан команды Криштиану Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии.

