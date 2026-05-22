Роналду выиграл четвертый национальный чемпионат в карьере

22 Мая 2026 01:50
"Аль-Наср" крупно обыграл "Дамак" со счетом 4:1 и стал победителем саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026. Таким образом, нападающий команды Криштиану Роналду взял четвертый национальный чемпионат в карьере.

Ранее португальский форвард выигрывал английскую Премьер-лигу в составе "Манчестер Юнайтед", испанскую Ла Лигу с мадридским "Реалом" и итальянскую Серию А с "Ювентусом".

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. В нынешнем сезоне саудовской Про-Лиги он провел 30 матчей, в которых забил 28 голов и отдал две результативные передачи.

