"Вольфсбург" и "Падерборн 07" сыграли вничью в первом переходном матче Бундеслиги

Завершился первый переходный матч за право принять участие в немецкой Бундеслиге в сезоне-2026/2027, в котором встречались "Вольфсбург" и "Падерборн 07". Игра проходила на стадионе "Фольксваген Арена" в Вольфсбурге. В качестве главного арбитра выступил Беньямин Бранд. Встреча закончилась вничью со счетом 0:0.

В конце встречи на 90+2-й минуте полузащитник гостей Йона Штиккер получил желтую карточку. Через две минуты хавбек вновь нарушил правила и был удален с поля.

Ответная встреча команд пройдет в понедельник, 25 мая, на стадионе "Хоум Делюкс Арена" в Падерборне.

По итогам сезона в Бундеслиге уже понизились в классе "Хайденхайм" и "Санкт-Паули", набравшие в 34 матчах по 28 очков.