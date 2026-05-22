"Мы чемпионы, папа": Артета растрогал историей о титуле

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, как он узнал о победе "Арсенала" в английской Премьер-лиге. Это произошло после того, как "Манчестер Сити" не смог переиграть "Борнмут" (1:1) в 37-м туре АПЛ, сообщает İdman.Biz.

"Это одно из лучших чувств, которые я когда-либо испытывал. Я должен был быть здесь, на базе, смотреть игру с ребятами и персоналом, потому что они этого хотели, но я не смог. Думаю, минут через 20, перед игрой, мне пришлось уйти. Я не смог проявить ту энергию, которую хотел, и думаю, это был также подходящий момент, чтобы посмотреть игру вместе, побыть самими собой и просто увидеть, каким будет результат. Я вернулся домой, вышел в сад, начал разводить костер и готовить барбекю, поэтому я ничего не смотрел. Я просто слышал какие-то звуки на заднем плане, в гостиной, и вдруг произошло волшебство.

Мой старший сын открыл садовую дверь. Он побежал ко мне, заплакал, обнял меня и сказал: "Мы чемпионы, папа". Потом подошли мои два других сына и моя жена, и это было прекрасно. Просто видеть эту радость у них, то, что они всегда со мной, это было волшебно. Минуту спустя Мартин [Эдегор] сделал видеозвонок: "Где ты?" — сказал он, — "Приезжай". Я ответил: "Наслаждайся этим немного, и увидимся через несколько часов где-нибудь в Лондоне", приводит слова Артеты официальный сайт "Арсенала".

"Арсенал" стал победителем в АПЛ за тур до конца чемпионата. В 37 встречах лондонцы набрали 82 очка. Отрыв от "Манчестер Сити" составляет четыре очка. Чемпионство "Арсенала" — первое для клуба за 22 года — с 2004-го.