Спалетти уйдет из "Ювентуса", если команда не квалифицируется в ЛЧ - СМИ

Главный тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетти рассматривает возможность ухода из клуба.

Об этом İdman.Biz сообщает со ссылкой на La Stampa.

Согласно информации, 71-летний специалист рассматривает такой сценарий, если команда не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Итальянец возглавил "Ювенутс" в октябре 2025 года и совсем недавно продлил контракт. Однако внутри клуба, по данным источника, возникло напряжение между Спаллетти и спортивным руководством. Утверждается, что в случае невыхода в Лигу чемпионов Спаллетти готов подать в отставку. При этом руководство клуба может попытаться убедить тренера остаться, предоставив ему больше влияния на формирование состава.

Перед последним туром Серии А туринцы идут на шестом месте, отставая от "Ромы" и "Милана" на 2 очка.