"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу Эдерсона за 45 миллионов евро

22 Мая 2026 10:13
Полузащитник итальянской "Аталанты" Эдерсон близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz, об этом рассказал инсайдер Николо Скира.

По информации источника, клубы серьезно продвинулись в переговорах по трансферу бразильского футболиста и могут в ближайшее время полностью согласовать сделку. Сторонам осталось урегулировать структуру бонусов.

Ожидается, что трансфер обойдется "Манчестер Юнайтед" в 45 миллионов евро.

26-летний хавбек должен подписать контракт с английским клубом до 2031 года. Его зарплата составит 5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Эдерсон провел за "Аталанту" 41 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи.

