Сесар Аспиликуэта завершил карьеру

Испанский защитник Сесар Аспиликуэта объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Как сообщает İdman.Biz, последним клубом 36-летнего футболиста стала испанская "Севилья".

За свою карьеру Аспиликуэта провел 44 матча за сборную Испании и забил один гол. Вместе с национальной командой он участвовал в двух чемпионатах мира и одном чемпионате Европы.

Профессиональную карьеру защитник начал в "Осасуне". На клубном уровне он также выступал за французский "Марсель", английский "Челси", испанские "Атлетико" и "Севилью".

Самый успешный период карьеры Аспиликуэты связан с "Челси". В составе лондонского клуба он провел 12 сезонов, сыграл более 500 матчей и в качестве капитана выиграл Лигу чемпионов, Премьер-лигу, Лигу Европы, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Сообщается, что во время чемпионата мира 2026 года Аспиликуэта будет работать комментатором на BBC.