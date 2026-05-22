"Милан", "Интер" и "Ювентус" одновременно вернулись к классике - ФОТО

Итальянские гранды "Милан", "Интер" и "Ювентус" почти одновременно представили домашние комплекты формы на сезон-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz, презентации новых футболок вызвали активное обсуждение среди болельщиков и итальянских медиа, поскольку оба клуба резко отошли от последних дизайнерских экспериментов и вернулись к максимально классическому стилю.

"Милан" показал форму с традиционными красно-черными вертикальными полосами без сложной графики и агрессивных визуальных элементов. Итальянские СМИ отдельно отмечают, что дизайн вдохновлен эстетикой начала 2000-х и ранней эпохи Паоло Мальдини. В соцсетях многие фанаты называют комплект "самым миланским за последние годы".

"Интер" тоже сделал шаг в сторону классики. После нескольких сезонов с волнистыми линиями, цифровыми узорами и нестандартными решениями клуб вернул почти прямые черно-синие полосы, напоминающие форму эпохи Жозе Моуринью и начала 2010-х. Итальянские футбольные блоги и страницы фанатов отдельно обращают внимание, что руководство клуба, похоже, сознательно решило сыграть на ностальгии перед новым циклом команды.

Также заметно изменился "Ювентус". Туринский клуб полностью отказался от хаотичных полос, розовых вставок и экспериментальных решений последних сезонов. Новый комплект снова построен вокруг прямых черно-белых линий и более традиционного силуэта. Болельщики уже сравнивают форму с комплектами эпохи Алессандро Дель Пьеро и начала 2010-х.