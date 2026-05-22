Майкл Каррик остается в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик продолжит работу в английском клубе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт манкунианцев, 44-летний специалист подписал новый контракт до 2028 года.

Каррик вернулся в "Манчестер Юнайтед" в январе в качестве главного тренера и уже в первых двух матчах одержал победы над "Манчестер Сити" и "Арсеналом", после чего был признан лучшим тренером месяца в Премьер-лиге.

Под его руководством команда завоевала путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. В эпоху Каррика "Манчестер Юнайтед" выиграл 11 из 16 матчей и после его назначения набрал один из лучших показателей по очкам в Премьер-лиге.

В качестве футболиста Каррик также был одной из ключевых фигур клуба. За "Манчестер Юнайтед" он провел 464 матча и выиграл пять титулов Премьер-лиги, Кубок Англии, два Кубка лиги, Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

После подписания нового соглашения Каррик заявил, что "Манчестер Юнайтед" занимает особое место в его жизни.

"С первого дня, когда я пришел сюда 20 лет назад, я почувствовал магию "Манчестер Юнайтед". Для меня огромная гордость руководить этим особенным клубом. За последние пять месяцев эта группа игроков показала, что способна соответствовать стандартам стойкости, единства и решительности, которые здесь требуются.

Теперь пришло время двигаться вперед вместе - с амбициями и четким пониманием цели. "Манчестер Юнайтед" и наши невероятные болельщики заслуживают снова бороться за крупнейшие титулы", - сказал Каррик.