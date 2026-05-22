22 Мая 2026
RU

Майкл Каррик остается в "Манчестер Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
22 Мая 2026 15:05
26
Майкл Каррик остается в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик продолжит работу в английском клубе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт манкунианцев, 44-летний специалист подписал новый контракт до 2028 года.

Каррик вернулся в "Манчестер Юнайтед" в январе в качестве главного тренера и уже в первых двух матчах одержал победы над "Манчестер Сити" и "Арсеналом", после чего был признан лучшим тренером месяца в Премьер-лиге.

Под его руководством команда завоевала путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. В эпоху Каррика "Манчестер Юнайтед" выиграл 11 из 16 матчей и после его назначения набрал один из лучших показателей по очкам в Премьер-лиге.

В качестве футболиста Каррик также был одной из ключевых фигур клуба. За "Манчестер Юнайтед" он провел 464 матча и выиграл пять титулов Премьер-лиги, Кубок Англии, два Кубка лиги, Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

После подписания нового соглашения Каррик заявил, что "Манчестер Юнайтед" занимает особое место в его жизни.

"С первого дня, когда я пришел сюда 20 лет назад, я почувствовал магию "Манчестер Юнайтед". Для меня огромная гордость руководить этим особенным клубом. За последние пять месяцев эта группа игроков показала, что способна соответствовать стандартам стойкости, единства и решительности, которые здесь требуются.

Теперь пришло время двигаться вперед вместе - с амбициями и четким пониманием цели. "Манчестер Юнайтед" и наши невероятные болельщики заслуживают снова бороться за крупнейшие титулы", - сказал Каррик.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гвардиола официально покинет "Манчестер Сити"
16:03
Мировой футбол

Гвардиола официально покинет "Манчестер Сити"

Эпоха каталонского тренера завершится после десяти лет и 20 трофеев

Сесар Аспиликуэта завершил карьеру
14:18
Мировой футбол

Сесар Аспиликуэта завершил карьеру

Бывший капитан "Челси" будет работать комментатором на ЧМ-2026

"Милан", "Интер" и "Ювентус" одновременно вернулись к классике
14:03
Мировой футбол

"Милан", "Интер" и "Ювентус" одновременно вернулись к классике - ФОТО

В Италии болельщики уже называют это ответом на усталость от "экспериментального дизайна"

Финал Кубка Франции: "Ницца" может оставить "Монако" без еврокубков - ОБЗОР İDMAN.BİZ
12:14
Мировой футбол

Финал Кубка Франции: "Ницца" может оставить "Монако" без еврокубков - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Матч будет иметь значение не только для участников финала, но и для распределения еврокубковых мест
Футбольная афиша: старт тура в Италии и финал Кубка Франции
10:43
Мировой футбол

Футбольная афиша: старт тура в Италии и финал Кубка Франции

Сегодня в европейском футболе состоятся два заметных матча.

"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу Эдерсона за 45 миллионов евро
10:13
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу Эдерсона за 45 миллионов евро

Бразилец может подписать контракт до 2031 года

Самое читаемое

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
20 Мая 18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
20 Мая 09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе
20 Мая 15:59
Мировой футбол

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Лондонский клуб уже связался с окружением звезды "Реала"