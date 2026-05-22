22 Мая 2026 19:13
Состояние Месси превысило $1 млрд

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси стал одним из самых богатых спортсменов мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bloomberg, состояние 38-летнего футболиста превысило отметку в $1 млрд.

По данным источника, с 2007 года Месси заработал более $700 млн за счет зарплат и бонусов. С учетом налогов, инвестиционных доходов, спонсорских контрактов и других активов его общее состояние превысило миллиард долларов.

Отмечается, что важную роль в росте капитала аргентинца сыграл переход в американский клуб "Интер Майами". Помимо зарплаты, Месси получает доход от телетрансляций, инвестиций в недвижимость и доли в аргентинской сети ресторанов.

Таким образом, Лионель Месси присоединился к Криштиану Роналду, который стал первым футболистом-миллиардером после перехода в саудовский "Аль-Наср" в 2023 году.

Также сообщается, что стоимость "Интер Майами" за последний год выросла более чем на 20% и достигла примерно $1,45 млрд. В настоящее время клуб считается самым дорогим футбольным проектом США.

İdman.Biz
