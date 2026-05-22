Первая женщина-тренер в истории топ-5 лиг покинула пост

В немецком футбольном клубе "Унион Берлин" произошла смена главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz, новым наставником команды назначен швейцарский специалист Мауро Лустринелли. Он сменил на этом посту Мари-Луизу Эту.

Эта возглавила "Унион" в апреле в статусе исполняющей обязанности главного тренера. Благодаря этому она стала первой женщиной в истории Бундеслиги и всех топ-5 европейских лиг, руководившей мужской командой на уровне элитного дивизиона.

34-летняя специалистка сумела сохранить команду в Бундеслиге. Под ее руководством "Унион Берлин" набрал семь очков в пяти матчах.

Лустринелли перешел в немецкий клуб из швейцарского "Туна", с которым выиграл чемпионат Швейцарии в сезоне-2025/26. В официальном заявлении "Унион Берлин" подчеркнул, что новый тренер обладает международным опытом и ориентирован на развитие современного игрового стиля.

Мари-Луиза Эта, как и планировалось ранее, продолжит работу в женской команде "Унион Берлин".