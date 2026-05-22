22 Мая 2026
RU

Первая женщина-тренер в истории топ-5 лиг покинула пост

Мировой футбол
Новости
22 Мая 2026 17:57
39
Первая женщина-тренер в истории топ-5 лиг покинула пост

В немецком футбольном клубе "Унион Берлин" произошла смена главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz, новым наставником команды назначен швейцарский специалист Мауро Лустринелли. Он сменил на этом посту Мари-Луизу Эту.

Эта возглавила "Унион" в апреле в статусе исполняющей обязанности главного тренера. Благодаря этому она стала первой женщиной в истории Бундеслиги и всех топ-5 европейских лиг, руководившей мужской командой на уровне элитного дивизиона.

34-летняя специалистка сумела сохранить команду в Бундеслиге. Под ее руководством "Унион Берлин" набрал семь очков в пяти матчах.

Лустринелли перешел в немецкий клуб из швейцарского "Туна", с которым выиграл чемпионат Швейцарии в сезоне-2025/26. В официальном заявлении "Унион Берлин" подчеркнул, что новый тренер обладает международным опытом и ориентирован на развитие современного игрового стиля.

Мари-Луиза Эта, как и планировалось ранее, продолжит работу в женской команде "Унион Берлин".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Состояние Месси превысило $1 млрд
19:13
Мировой футбол

Состояние Месси превысило $1 млрд

Звезда "Интер Майами" вошел в число спортсменов-миллиардеров

Альваро Арбелоа: "Прощание завтра? Надеюсь, это пока лишь "до свидания"
16:45
Мировой футбол

Альваро Арбелоа: "Прощание завтра? Надеюсь, это пока лишь "до свидания"

Тренер заявил, что надеется однажды вернуться в мадридский клуб
Официально: Гвардиола покинет "Манчестер Сити"
16:03
Мировой футбол

Официально: Гвардиола покинет "Манчестер Сити"

Эпоха каталонского тренера завершится после десяти лет и 20 трофеев

Майкл Каррик остается в "Манчестер Юнайтед"
15:05
Мировой футбол

Майкл Каррик остается в "Манчестер Юнайтед"

Клуб продлил контракт с главным тренером до 2028 года

Сесар Аспиликуэта завершил карьеру
14:18
Мировой футбол

Сесар Аспиликуэта завершил карьеру

Бывший капитан "Челси" будет работать комментатором на ЧМ-2026

"Милан", "Интер" и "Ювентус" одновременно вернулись к классике
14:03
Мировой футбол

"Милан", "Интер" и "Ювентус" одновременно вернулись к классике - ФОТО

В Италии болельщики уже называют это ответом на усталость от "экспериментального дизайна"

Самое читаемое

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
20 Мая 18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
20 Мая 09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе
20 Мая 15:59
Мировой футбол

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Лондонский клуб уже связался с окружением звезды "Реала"