Альваро Арбелоа: "Прощание завтра? Надеюсь, это пока лишь "до свидания"

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал свое будущее в мадридском клубе.

Как сообщает İdman.Biz, испанский специалист на пресс-конференции перед последним матчем сезона заявил, что надеется, что его уход станет не окончательным прощанием, а временной паузой.

"Прощание завтра? Надеюсь, это пока лишь "до свидания". Надеюсь, однажды я вернусь", - подчеркнул Арбелоа.

Тренер отметил, что "Реал" остается для него особенным местом.

"Я в "Реале" уже 20 лет, это мой дом. Это мой последний матч в сезоне. Будет ли это последняя игра в моей жизни в качестве тренера "Мадрида" - никто не знает", - заявил специалист.

Отметим, что в последнем матче сезона "Реал" встретится с "Атлетиком". Испанские СМИ пишут, что эта игра может стать прощальной сразу для нескольких футболистов и самого Арбелоа.