22 Мая 2026
RU

Альваро Арбелоа: "Прощание завтра? Надеюсь, это пока лишь "до свидания"

Мировой футбол
Новости
22 Мая 2026 16:45
38
Альваро Арбелоа: "Прощание завтра? Надеюсь, это пока лишь "до свидания"

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал свое будущее в мадридском клубе.

Как сообщает İdman.Biz, испанский специалист на пресс-конференции перед последним матчем сезона заявил, что надеется, что его уход станет не окончательным прощанием, а временной паузой.

"Прощание завтра? Надеюсь, это пока лишь "до свидания". Надеюсь, однажды я вернусь", - подчеркнул Арбелоа.

Тренер отметил, что "Реал" остается для него особенным местом.

"Я в "Реале" уже 20 лет, это мой дом. Это мой последний матч в сезоне. Будет ли это последняя игра в моей жизни в качестве тренера "Мадрида" - никто не знает", - заявил специалист.

Отметим, что в последнем матче сезона "Реал" встретится с "Атлетиком". Испанские СМИ пишут, что эта игра может стать прощальной сразу для нескольких футболистов и самого Арбелоа.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Первая женщина-тренер в истории топ-5 лиг покинула пост
17:57
Мировой футбол

Первая женщина-тренер в истории топ-5 лиг покинула пост

Мари-Луиза Эта останется в структуре "Унион Берлин"

Официально: Гвардиола покинет "Манчестер Сити"
16:03
Мировой футбол

Официально: Гвардиола покинет "Манчестер Сити"

Эпоха каталонского тренера завершится после десяти лет и 20 трофеев

Майкл Каррик остается в "Манчестер Юнайтед"
15:05
Мировой футбол

Майкл Каррик остается в "Манчестер Юнайтед"

Клуб продлил контракт с главным тренером до 2028 года

Сесар Аспиликуэта завершил карьеру
14:18
Мировой футбол

Сесар Аспиликуэта завершил карьеру

Бывший капитан "Челси" будет работать комментатором на ЧМ-2026

"Милан", "Интер" и "Ювентус" одновременно вернулись к классике
14:03
Мировой футбол

"Милан", "Интер" и "Ювентус" одновременно вернулись к классике - ФОТО

В Италии болельщики уже называют это ответом на усталость от "экспериментального дизайна"

Финал Кубка Франции: "Ницца" может оставить "Монако" без еврокубков - ОБЗОР İDMAN.BİZ
12:14
Мировой футбол

Финал Кубка Франции: "Ницца" может оставить "Монако" без еврокубков - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Матч будет иметь значение не только для участников финала, но и для распределения еврокубковых мест

Самое читаемое

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
20 Мая 18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
20 Мая 09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе
20 Мая 15:59
Мировой футбол

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Лондонский клуб уже связался с окружением звезды "Реала"

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу