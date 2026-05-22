22 Мая 2026
22 Мая 2026 19:44
Наставник "Интера" признан лучшим тренером сезона в Серии А

Главный тренер "Интера" Кристиан Киву признан лучшим тренером сезона-2025/26 в итальянской Серии А.

Как сообщает İdman.Biz, об этом говорится в официальном заявлении чемпионата Италии в социальной сети X.

Румынский специалист возглавил миланский клуб летом 2025 года. До этого бывший футболист "нерадзурри" работал в молодежной системе "Интера", а затем тренировал "Парму".

В нынешнем сезоне Киву привел "Интер" к победе в чемпионате Италии и Кубке страны.

После 37 туров миланский клуб, досрочно оформивший чемпионство, набрал 86 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. Отрыв от идущего вторым "Наполи" составляет 13 очков.

