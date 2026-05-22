Давид Алаба покинет "Реал" по окончании сезона

Мадридский "Реал" официально объявил об уходе защитника Давида Алабы по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, "сливочные" поблагодарили австрийского футболиста за вклад в успехи команды.

"Реал" Мадрид хочет выразить благодарность и всю свою любовь игроку, который был частью команды, ознаменовавшей один из самых успешных периодов в нашей истории", - говорится в заявлении клуба.

Также отмечается, что перед заключительным матчем сезона на стадионе "Сантьяго Бернабеу" для 33-летнего футболиста пройдет специальная церемония.

Алаба выступал за "Реал" с лета 2021 года. За это время он провел 131 матч, забил пять голов и сделал девять результативных передач.

В составе мадридского клуба защитник дважды выигрывал чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании, а также завоевал Кубок страны.