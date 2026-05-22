22 Мая 2026
RU

Давид Алаба покинет "Реал" по окончании сезона

Мировой футбол
Новости
22 Мая 2026 20:46
21
Давид Алаба покинет "Реал" по окончании сезона

Мадридский "Реал" официально объявил об уходе защитника Давида Алабы по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, "сливочные" поблагодарили австрийского футболиста за вклад в успехи команды.

"Реал" Мадрид хочет выразить благодарность и всю свою любовь игроку, который был частью команды, ознаменовавшей один из самых успешных периодов в нашей истории", - говорится в заявлении клуба.

Также отмечается, что перед заключительным матчем сезона на стадионе "Сантьяго Бернабеу" для 33-летнего футболиста пройдет специальная церемония.

Алаба выступал за "Реал" с лета 2021 года. За это время он провел 131 матч, забил пять голов и сделал девять результативных передач.

В составе мадридского клуба защитник дважды выигрывал чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании, а также завоевал Кубок страны.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Роналду вновь стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира
20:16
Мировой футбол

Роналду вновь стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Португалец в шестой раз возглавил рейтинг Forbes
Наставник "Интера" признан лучшим тренером сезона в Серии А
19:44
Мировой футбол

Наставник "Интера" признан лучшим тренером сезона в Серии А

Кристиан Киву оформил золотой дубль в Италии
Состояние Месси превысило $1 млрд
19:13
Мировой футбол

Состояние Месси превысило $1 млрд

Звезда "Интер Майами" вошел в число спортсменов-миллиардеров

Первая женщина-тренер в истории топ-5 лиг покинула пост
17:57
Мировой футбол

Первая женщина-тренер в истории топ-5 лиг покинула пост

Мари-Луиза Эта останется в структуре "Унион Берлин"

Альваро Арбелоа: "Прощание завтра? Надеюсь, это пока лишь "до свидания"
16:45
Мировой футбол

Альваро Арбелоа: "Прощание завтра? Надеюсь, это пока лишь "до свидания"

Тренер заявил, что надеется однажды вернуться в мадридский клуб
Официально: Гвардиола покинет "Манчестер Сити"
16:03
Мировой футбол

Официально: Гвардиола покинет "Манчестер Сити"

Эпоха каталонского тренера завершится после десяти лет и 20 трофеев

Самое читаемое

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
20 Мая 18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
20 Мая 09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе
20 Мая 15:59
Мировой футбол

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Лондонский клуб уже связался с окружением звезды "Реала"