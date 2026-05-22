"Арсенал" и "Ювентус" заинтересовались игроком "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Тейани Рейндерс привлек внимание сразу нескольких европейских клубов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, интерес к 27-летнему нидерландскому футболисту проявляют "Арсенал" и "Ювентус".

Также за ситуацией вокруг игрока следят "Астон Вилла" и "Ньюкасл Юнайтед".

По информации источника, "Манчестер Сити" готов рассмотреть продажу Рейндерса в случае предложения в размере 45 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что в случае ухода полузащитника английский клуб может попытаться приобрести игрока "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона.

В нынешнем сезоне Тейани Рейндерс провел 46 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал восемь результативных передач. Его контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2030 года.