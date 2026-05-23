"Ланс" стал обладателем Кубка Франции - ВИДЕО

"Ланс" стал обладателем Кубка Франции по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в финальном матче "Ланс" обыграл "Ниццу" со счетом 3:1.

Счет на 25-й минуте открыл Флорьян Товен, которому ассистировал Матье Юдоль. На 42-й минуте "Ланс" удвоил преимущество - после передачи Товена отличился Одсонн Эдуар.

Перед перерывом "Ницца" сумела сократить отставание усилиями Джибриля Кулибали.

Во втором тайме "Ланс" сосредоточился на удержании преимущества, однако в концовке сумел забить еще один мяч. На 78-й минуте окончательный счет установил Абдалла Сима.

Таким образом, "Ланс" выиграл финал и стал обладателем Кубка Франции.