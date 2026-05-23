Жоау Феликс признан лучшим игроком сезона в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Жоау Феликс признан лучшим футболистом сезона-2025/26 в саудовской Про-Лиге.

Как сообщает İdman.Biz, об этом официально объявила пресс-служба чемпионата Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Феликс провел 33 матча в рамках Про-Лиги, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

Примечательно, что его одноклубник Криштиану Роналду завершил чемпионат с показателем 28 голов и две голевые передачи в 30 встречах.

По итогам сезона "Аль-Наср" стал чемпионом Саудовской Аравии, набрав 86 очков. Второе место занял "Аль-Хиляль" с 84 баллами, а тройку лидеров замкнул "Аль-Ахли", у которого 81 очко.