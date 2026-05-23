"Фиорентина" упустила победу над "Аталантой" из-за автогола в концовке

В матче 38-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" и "Аталанта" сыграли вничью.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции завершилась со счетом 1:1.

Счет в конце первого тайма открыл нападающий хозяев Роберто Пикколи.

"Аталанта" сумела избежать поражения на 82-й минуте благодаря автоголу защитника "Фиорентины" Пьетро Комуццо.

После 38 туров "Аталанта" набрала 59 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Фиорентина" с 42 баллами располагается на 14-й строчке.