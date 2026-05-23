"Манчестер Сити" начал переговоры по Энцо Фернандесу

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес стал одной из главных трансферных целей "Манчестер Сити" на лето.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, английский клуб уже провел предварительные переговоры по возможному переходу 25-летнего аргентинца.

По информации источника, главный тренер Энцо Мареска, который близок к назначению в "Манчестер Сити", очень заинтересован в подписании Фернандеса.

Отмечается, что между итальянским специалистом и аргентинским хавбеком сложились доверительные отношения во время совместной работы в "Челси" в период с 2024 по 2026 год.

В нынешнем сезоне Энцо Фернандес провел 53 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.

Контракт футболиста с "Челси" рассчитан до лета 2032 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 90 миллионов евро.