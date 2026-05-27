Лэмпард получил главный тренерский приз в Англии

27 Мая 2026 12:04
Главный тренер "Ковентри Сити" Фрэнк Лэмпард стал лучшим тренером года по версии Ассоциации тренеров Англии (LMA).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, специалист получил трофей сэра Алекса Фергюсона, который вручают лучшему тренеру года независимо от лиги. До этого Лэмпард также выиграл награду лучшему тренеру Чемпионшипа.

Под руководством Лэмпарда "Ковентри Сити" стал победителем Чемпионшипа и вернулся в Премьер-лигу впервые с сезона-2000/2001. Команда завершила турнир с отрывом в 11 очков от ближайшего преследователя.

Фергюсон не присутствовал на церемонии в Лондоне. Награду Лэмпарду вручил главный тренер сборной Англии Томас Тухель, который также зачитал письмо бывшего наставника "Манчестер Юнайтед".

İdman.Biz
