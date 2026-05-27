Лига конференций: "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" стоят в шаге от истории – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодня в Лейпциге состоится финал Лиги конференций УЕФА, в котором английский "Кристал Пэлас" сыграет с испанским "Райо Вальекано".

Как сообщает İdman.Biz, решающий матч пройдет на Leipzig Stadium и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Для обоих клубов этот финал уже стал историческим. "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" ранее не выигрывали еврокубковые трофеи и впервые сыграют в финале клубного турнира УЕФА. Более того, для мадридского клуба это первый крупный финал на взрослом уровне.

Европейский опыт соперников до нынешнего сезона был минимальным. "Кристал Пэлас" ранее выступал только в Кубке Интертото в 1998 году. "Райо Вальекано" до этого проводил лишь одну еврокубковую кампанию - в Кубке УЕФА сезона-2000/2001, где дошел до четвертьфинала и уступил "Алавесу".

Между собой команды ранее не встречались. В этом сезоне их пути также не пересекались до финала, поэтому личный счет встреч остается нулевым.

Путь к финалу у "Кристал Пэлас" получился более длинным. После 10-го места на общем этапе англичане прошли стыковой раунд, где победили "Зриньски" с общим счетом 3:1. Затем команда Оливера Гласнера выбила АЕК из Ларнаки - 2:1, в четвертьфинале прошла "Фиорентину" - 4:2, а в полуфинале оказалась сильнее "Шахтера" - 5:2.

"Райо Вальекано" занял пятое место на общем этапе и напрямую вышел в 1/8 финала. В плей-офф испанцы прошли "Самсунспор" - 3:2, затем АЕК из Афин - 4:3, а в полуфинале дважды оказались сильнее "Страсбура", выиграв противостояние с общим счетом 2:0.

Стоит отметить, что перед финалом у "Кристал Пэлас" есть кадровые вопросы. Крис Ричардс оценивается как "50 на 50" после повреждения связок голеностопа, а участие Адама Уортона зависит от состояния после травмы, полученной в матче с "Арсеналом". При этом Максанс Лакруа и Чади Риад уже вернулись в игру в последнем туре АПЛ.

У "Райо Вальекано" главной проблемой остается состояние Илиаса Ахомача, который получил повреждение на разминке перед ответным полуфиналом со "Страсбуром". Хорошая новость для Иньиго Переса - возвращение Альваро Гарсии, одного из самых опасных игроков команды в атаке.

Гласнер, для которого финал станет последним матчем во главе "Кристал Пэлас", подчеркнул, что его команда не просто хочет сыграть в решающем матче, а намерена выиграть трофей. Австриец также отметил, что победа принесла бы клубу первый еврокубок в истории и путевку в Лигу Европы.

В свою очередь, Перес заявил, что "Райо" должен справиться с эмоциями и сохранить свою идентичность. По словам тренера, команда не должна думать о масштабе финала, а обязана играть с той же смелостью с мячом, которая помогла ей пройти весь турнирный путь.

Кстати, об эмоциях - финал уже успел выйти за пределы футбольного поля. Накануне матча в центре Лейпцига произошли столкновения, после которых вмешалась полиция. В соцсетях появились кадры драки двух групп с брошенными стульями, а группа англичан была задержана немецкой полицией по подозрению в нарушении общественного порядка.

Теперь все внимание переносится на поле. "Кристал Пэлас" может завершить эпоху Гласнера первым европейским титулом, а "Райо Вальекано" - превратить самый успешный еврокубковый сезон в истории клуба в полноценную сенсацию.