Стал известен следующий соперник Райана Гарсии

Американский боксер в полусреднем весе Райан Гарсия объявил, что проведет бой с британцем Конором Бенном 15 августа в Лас-Вегасе (Невада). Поединок будет транслироваться на Netflix.

Гарсия завоевал титул WBC 22 февраля, победив единогласным решением судей Марио Барриоса. С тех пор он активно искал следующего соперника, называя различные громкие имена, включая Шакура Стивенсона. Неопределенность закончилась после того, как сам Бенн вызвал Гарсию на бой после своей недавней победы над Реджисом Прогрейсом, сообщает İdman.Biz со ссылкой на HITC Sport.

Бенн в ночь с 11 на 12 апреля в Лондоне встретился с бывшим чемпионом мира в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом. Судьи единогласно отдали победу Бенну — 98-92, 98-92, 98-92.