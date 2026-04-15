15 Апреля 2026 11:29
В Лянкяране стартует зональное первенство по боксу

В Лянкяране сегодня стартует зональное первенство Азербайджана по боксу среди юношей до 15 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, соревнования пройдут в Олимпийском спортивном комплексе Лянкярана.

Турнир станет первым в этом году и направлен на популяризацию бокса в городах и регионах страны, а также на выявление перспективных спортсменов.

В течение четырех дней за награды поборются около 200 боксеров, представляющих 38 команд. Победители и призеры в 18 весовых категориях получат путевки в финальный этап, который состоится в Шамахы.

Отметим, что следующее зональное первенство пройдет в Шеки.

