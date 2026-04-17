"Миллиард за трилогию": Александр Усик выдвинул условие Тайсону Фьюри

39-летний непобежденный украинский боксер Александр Усик озвучил условия для организации возможной трилогии с Тайсоном Фьюри. В интервью подкасту The Stomping Ground чемпион обратился к британскому оппоненту с финансовым предложением.

Как сообщает İdman.Biz, Усик предложил Фьюри, которого он назвал "Жадным пузом", выплатить ему 1 миллиард долларов за проведение третьего боя. Украинец иронично добавил, что за такую сумму готов признать победу Фьюри в 12-м раунде поединка.

Последний официальный бой Александра Усика состоялся 20 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В матче-реванше за звание абсолютного чемпиона мира против Даниэля Дюбуа украинский боксер одержал победу нокаутом в пятом раунде. На данный момент потенциальное завершение трилогии с Тайсоном Фьюри считается одним из самых ожидаемых событий в индустрии профессионального бокса.