17 Апреля 2026 11:29
"Миллиард за трилогию": Александр Усик выдвинул условие Тайсону Фьюри

39-летний непобежденный украинский боксер Александр Усик озвучил условия для организации возможной трилогии с Тайсоном Фьюри. В интервью подкасту The Stomping Ground чемпион обратился к британскому оппоненту с финансовым предложением.

Как сообщает İdman.Biz, Усик предложил Фьюри, которого он назвал "Жадным пузом", выплатить ему 1 миллиард долларов за проведение третьего боя. Украинец иронично добавил, что за такую сумму готов признать победу Фьюри в 12-м раунде поединка.

Последний официальный бой Александра Усика состоялся 20 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В матче-реванше за звание абсолютного чемпиона мира против Даниэля Дюбуа украинский боксер одержал победу нокаутом в пятом раунде. На данный момент потенциальное завершение трилогии с Тайсоном Фьюри считается одним из самых ожидаемых событий в индустрии профессионального бокса.

İdman.Biz
Новости по теме

Стал известен следующий соперник Райана Гарсии

Гарсия завоевал титул WBC, победив Марио Барриоса
В Лянкяране стартует зональное первенство по боксу

В турнире среди юношей U15 выступят около 200 спортсменов
На Флойда Мейвезера подали в суд в США за неуплату аренды частного самолета

Авиакомпания требует от Мейвезера и нескольких его соответчиков более 105 тысяч долларов
Махмудов вышел на бой с Фьюри под сигнал ракетной опасности

Британец победил единогласным решением и вызвал Джошуа

Экс‑чемпион мира Фьюри победил Махмудова судейским решением

В послужном списке 37‑летнего Фьюри 35 побед, ничья и два поражения
Азербайджанский боксер выступит за сборную мира против команды России

Магомед Абдуллаев проведет поединок 1 мая в Калининграде

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле
Ламин Ямал утешил партнеров и тренерский штаб после вылета "Барселоны"
15 Апреля 10:59
Мировой футбол

Ламин Ямал утешил партнеров и тренерский штаб после вылета "Барселоны" - ВИДЕО

Поступок вингера после завершения участия в Лиге чемпионов восхитил соцсети