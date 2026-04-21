Наби Искендеров стартовал с победы на Кубке мира

В бразильском Фос-ду-Игуасу стартовал Кубок мира по боксу рейтингового характера.

Как сообщает İdman.Biz, представитель сборной Азербайджана Наби Искендеров успешно начал выступление на турнире.

В весовой категории до 70 кг азербайджанский боксер в первом поединке встретился с турецким спортсменом Неджатом Экинчи. Напряженный бой завершился победой Искендерова раздельным решением судей — 3:2 (30:27, 28:29, 30:27, 28:29, 29:28).

В 1/8 финала Искендеров встретится с представителем Таджикистана Муроджоном Ашуралиевым. Этот поединок состоится 22 апреля.

Кубок мира по боксу завершится 26 апреля.