Наби Искендеров стартовал с победы на Кубке мира

21 Апреля 2026 11:56
В бразильском Фос-ду-Игуасу стартовал Кубок мира по боксу рейтингового характера.

Как сообщает İdman.Biz, представитель сборной Азербайджана Наби Искендеров успешно начал выступление на турнире.

В весовой категории до 70 кг азербайджанский боксер в первом поединке встретился с турецким спортсменом Неджатом Экинчи. Напряженный бой завершился победой Искендерова раздельным решением судей — 3:2 (30:27, 28:29, 30:27, 28:29, 29:28).

В 1/8 финала Искендеров встретится с представителем Таджикистана Муроджоном Ашуралиевым. Этот поединок состоится 22 апреля.

Кубок мира по боксу завершится 26 апреля.

Новости по теме

Легендарный боксер готов провести бой с экс-футболистом "Арсенала"
08:00
Бокс

Легендарный боксер готов провести бой с экс-футболистом "Арсенала"

Выставочный поединок возможен при хорошем гонораре
Сборная Азербайджана выступит на Кубке мира по боксу
18 Апреля 16:37
Бокс

Сборная Азербайджана выступит на Кубке мира по боксу

Турнир стартует 20 апреля в Бразилии

"Миллиард за трилогию": Александр Усик выдвинул условие Тайсону Фьюри
17 Апреля 11:29
Бокс

"Миллиард за трилогию": Александр Усик выдвинул условие Тайсону Фьюри

Украинский чемпион готов выйти на ринг против "Жадного пуза" за рекордный гонорар
Стал известен следующий соперник Райана Гарсии
17 Апреля 01:54
Бокс

Стал известен следующий соперник Райана Гарсии

Гарсия завоевал титул WBC, победив Марио Барриоса
В Лянкяране стартует зональное первенство по боксу
15 Апреля 11:29
Бокс

В Лянкяране стартует зональное первенство по боксу

В турнире среди юношей U15 выступят около 200 спортсменов
На Флойда Мейвезера подали в суд в США за неуплату аренды частного самолета
15 Апреля 06:22
Бокс

На Флойда Мейвезера подали в суд в США за неуплату аренды частного самолета

Авиакомпания требует от Мейвезера и нескольких его соответчиков более 105 тысяч долларов

Самое читаемое

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль