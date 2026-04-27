27 Апреля 2026
RU

"Бавария" объявила заявку на матч с "ПСЖ"

Мировой футбол
Новости
27 Апреля 2026 20:59
26
"Бавария" объявила заявку на матч с "ПСЖ"

Мюнхенская "Бавария" опубликовала заявку на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против "ПСЖ".

Как сообщает İdman.Biz, пресс-служба немецкого клуба представила список футболистов, на которых рассчитывает главный тренер Венсан Компани.

В заявку "Баварии" вошли: Нойер, Ульрайх, Урбиг - Упамекано, Мин-Чжэ, Та, Киммих, Горецка, Кейн, Мусиала, Джексон, Диас, Олисе, Дэвис, Ито, Лаймер, Офли, Павич, Станишич, Павлович.

Матч "ПСЖ" - "Бавария" состоится 28 апреля и начнется в 23:00 по бакинскому времени. Ответная встреча пройдет через восемь дней.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

