"Бавария" объявила заявку на матч с "ПСЖ"

Мюнхенская "Бавария" опубликовала заявку на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против "ПСЖ".

Как сообщает İdman.Biz, пресс-служба немецкого клуба представила список футболистов, на которых рассчитывает главный тренер Венсан Компани.

В заявку "Баварии" вошли: Нойер, Ульрайх, Урбиг - Упамекано, Мин-Чжэ, Та, Киммих, Горецка, Кейн, Мусиала, Джексон, Диас, Олисе, Дэвис, Ито, Лаймер, Офли, Павич, Станишич, Павлович.

Матч "ПСЖ" - "Бавария" состоится 28 апреля и начнется в 23:00 по бакинскому времени. Ответная встреча пройдет через восемь дней.