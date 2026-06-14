"Реал" не готов платить 93 млн евро за игрока "Вест Хэма"

Мадридский "Реал" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на журналиста Экрема Конура, новый главный тренер "сливочных" Жозе Моуринью лично заинтересован в подписании 21-летнего португальского футболиста.

Однако главным препятствием для сделки может стать высокая стоимость игрока. По информации источника, руководство мадридского клуба не готово выплачивать запрашиваемые "Вест Хэмом" 93 миллиона евро.

Несмотря на это, возможный переход не считается невозможным. Отмечается, что многое будет зависеть от позиции Моуринью и того, насколько настойчиво он будет добиваться трансфера полузащитника.

В сезоне-2025/26 Фернандеш провел 42 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.