"Манчестер Юнайтед" заинтересовался лидером сборной США

Полузащитник "Борнмута" и сборной США Тайлер Адамс попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Daily Mail, руководство манкунианского клуба внимательно следит за выступлениями 27-летнего футболиста и рассматривает возможность его приобретения.

По информации источника, аналитический отдел "Манчестер Юнайтед" высоко оценил статистические показатели американца. Отмечается, что по ряду игровых параметров Адамс демонстрирует результаты, сопоставимые или даже превосходящие показатели обладателя "Золотого мяча" Родри.

В минувшем сезоне полузащитник провел 26 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два гола и две результативные передачи.

Действующий контракт Адамса с "Борнмутом" рассчитан до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

В настоящее время футболист находится в расположении сборной США, которая принимает участие в домашнем чемпионате мира 2026 года.