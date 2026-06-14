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Рафинья отказался покидать "Барселону"

Мировой футбол
Новости
14 Июня 2026 15:30
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Рафинья отказался покидать "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Рафинья не планирует менять команду в ближайшее время.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport.es, бразильский футболист намерен продолжить выступления за каталонский клуб, несмотря на интерес со стороны ряда команд, включая представителей Саудовской Аравии.

По информации источника, игрок рассчитывает на улучшение условий своего контракта. Хотя в прошлом году Рафинья продлил соглашение с "Барселоной", его зарплата уступает условиям, предложенным другим лидерам команды. При этом руководство клуба пока не готово пересматривать действующий договор.

Отмечается, что "Барселона" строит планы на следующий сезон с учетом Рафиньи и не рассматривает возможность его продажи этим летом. Потенциальный трансфер может стать актуальным лишь через год, когда до окончания контракта останется один сезон.

Также сообщается, что переговорный процесс осложнила травма, полученная футболистом в расположении сборной Бразилии.

Рафинья выступает за "Барселону" с июля 2022 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего игрока составляет 70 миллионов евро.

İdman.Biz
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