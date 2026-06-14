Гюлер намекнул на ошибки арбитра после поражения Турции на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Турции и мадридского "Реала" Арда Гюлер прокомментировал поражение своей команды от Австралии в стартовом матче чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.biz, после встречи, завершившейся со счетом 0:2, футболист признал превосходство соперника, но также выразил недовольство некоторыми решениями арбитра.

"Прежде всего, поздравляю Австралию. Они использовали свои шансы, а мы - нет.

Но, честно говоря, трудно смириться с некоторыми решениями. Были моменты, когда многие из нас считали, что должны были быть зафиксированы нарушения, связанные с игрой рукой, но матч продолжался. Я не говорю, что это единственная причина нашего поражения, но такие моменты могут изменить ход матча", - заявил Гюлер.

При этом хавбек подчеркнул, что ответственность за результат лежит прежде всего на самой команде.

"Арбитр видел ситуацию иначе, и нужно уважать это, даже если мы с ним не согласны. В конце концов, мы должны посмотреть на себя. Команда не создала достаточно моментов, недостаточно хорошо защищалась, и Австралия нас за это наказала.

Болельщики имеют полное право быть расстроенными. Мы тоже расстроены. Извлечем из этого урок, вернемся сильнее и позаботимся, чтобы этот результат не определил нашу судьбу на турнире", - отметил футболист.

Напомним, в матче группы D сборная Австралии одержала победу благодаря голам Нестори Иранкунды и Коннора Меткалфа.