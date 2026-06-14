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"Реал" готов заплатить за Кукурелью 60 млн евро

Мировой футбол
Новости
14 Июня 2026 15:58
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"Реал" готов заплатить за Кукурелью 60 млн евро

Мадридский "Реал" проявляет серьезный интерес к защитнику лондонского "Челси" Марку Кукурелье.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport.es, испанский футболист может покинуть английский клуб уже в ближайшее трансферное окно.

По информации источника, "Челси" готов рассмотреть предложения по 27-летнему игроку в размере около 60 миллионов евро. При этом "Реал" намерен опередить в борьбе за футболиста других претендентов - "Атлетико" и "Барселону".

Отмечается, что кандидатура Кукурельи получила одобрение главного тренера мадридцев Жозе Моуринью.

В минувшем сезоне защитник провел 50 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

Действующий контракт Кукурельи с "Челси" рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро.

İdman.Biz
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