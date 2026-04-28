"Ливерпуль" нацелился на защитника "Наполи"

"Ливерпуль" следит за центральным защитником "Наполи" Сэмом Бекемой в преддверии летнего трансферного окна. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, главный тренер мерсисайдцев Арне Слот высоко ценит навыки 27-летнего футболиста. Специалист хотел подписать Бекему еще в период работы в Нидерландах. "Наполи" готов рассмотреть предложения о трансфере игрока, которые будут превышать € 35 млн.

В нынешнем сезоне Бекема принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.