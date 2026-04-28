Гризманн назвал самый запоминающийся для себя момент в Лиге чемпионов

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн в преддверии полуфинала Лиги чемпионов против "Арсенала" высказался о финале турнира в 2016 году.

Тогда "Атлетико" в решающем матче за трофей в серии пенальти уступил "Реалу". Гризманн на 48-й минуте не реализовал одиннадцатиметровый.

"Я не думаю об этом каждый день, но всякий раз, когда мы говорим о Лиге чемпионов с друзьями или партнерами по команде, этот момент обязательно всплывает — 2016 год, пенальти.

Это [победа в финале] залечило бы очень глубокую рану. Единственный способ с этим справиться — выиграть турнир в этом году", — приводит слова Гризманна İdman.Biz со ссылкой на сайт УЕФА.

Первый полуфинальный матч "Атлетико" — "Арсенал" пройдет 29 апреля в Мадриде.

Летом 2026 года Гризманн перейдет в клуб американской MLS "Орландо Сити".