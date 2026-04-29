Голкипер "Порту" оказался на радаре английского гранда

29 Апреля 2026 01:40
"Ливерпуль" включил вратаря сборной Португалии и "Порту" Диогу Кошту в список кандидатов на случай потенциального ухода Алисона Бекера грядущим летом. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, мерсисайдцы активизировали интерес к 26-летнему голкиперу, поскольку их не убедила игра резервного вратаря Георгия Мамардашвили в нынешнем сезоне. Подчеркивается, что Кошта не единственный кандидат на примете "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне Кошта принял участие в 47 матчах во всех турнирах, 24 из которых он отыграл "на ноль". Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Новости по теме

Нойер не сделал ни одного сейва в матче с "ПСЖ"
02:00
Мировой футбол

Нойер не сделал ни одного сейва в матче с "ПСЖ"

Немец пропустил все пять ударов в створ
"ПСЖ" и "Бавария" установили рекорда полуфинальных матчей ЛЧ
01:20
Мировой футбол

"ПСЖ" и "Бавария" установили рекорда полуфинальных матчей ЛЧ

Смогут ли превзойти его в Мюнхене?

Полуфинал ЛЧ: "ПСЖ" обыграл "Баварию" в матче с девятью голами - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:58
Мировой футбол

Полуфинал ЛЧ: "ПСЖ" обыграл "Баварию" в матче с девятью голами - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сумасшедший матч в Париже

Переход Моуринью может обойтись "Реалу" в 6 миллионов евро - ОБНОВЛЕНО
00:08
Мировой футбол

Переход Моуринью может обойтись "Реалу" в 6 миллионов евро - ОБНОВЛЕНО

Флорентино Перес намерен вернуть португальского специалиста на "Сантьяго Бернабеу" уже этим летом

Куртуа может восстановиться после травмы к матчу с "Барселоной"
28 Апреля 23:32
Мировой футбол

Куртуа может восстановиться после травмы к матчу с "Барселоной"

Бельгиец травмировался 17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"
Игрок "Халл Сити" больше года восстанавливался после разрыва «крестов» и в первом же матче снова порвал их
28 Апреля 23:14
Мировой футбол

Игрок "Халл Сити" больше года восстанавливался после разрыва «крестов» и в первом же матче снова порвал их

Такое и в страшном сне не приснится

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков