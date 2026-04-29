Нойер не сделал ни одного сейва в матче с "ПСЖ"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер пропустил все удары в створ своих ворот в первой встрече 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с "ПСЖ" (4:5). Парижане нанесли пять ударов по воротам мюнхенцев – Нойер не сделал ни одного сейва.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta Sports, последним, кто показал такую статистику в плей-офф ЛЧ, был Эд де Гуй в 2000 году за "Челси" в четвертьфинале с "Барселоной", он тоже пропустил пять мячей, не сделав ни одного сейва.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдет на стадионе "Арена Мюнхен".