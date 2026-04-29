Вингер "ПСЖ" Мбайе может продолжить карьеру в Англии

"Ливерпуль" лидирует в борьбе за 18-летнего крайнего нападающего "ПСЖ" Ибраима Мбайе. Сенегальский вингер может покинуть французский гранд грядущим летом, поскольку он недоволен количеством игрового времени. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, к Мбайе также присматриваются "Манчестер Сити", "Вест Хэм Юнайтед" и "Брайтон".

В нынешнем сезоне Мбайе принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.