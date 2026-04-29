Вингер "ПСЖ" Мбайе может продолжить карьеру в Англии

29 Апреля 2026 07:14
"Ливерпуль" лидирует в борьбе за 18-летнего крайнего нападающего "ПСЖ" Ибраима Мбайе. Сенегальский вингер может покинуть французский гранд грядущим летом, поскольку он недоволен количеством игрового времени. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, к Мбайе также присматриваются "Манчестер Сити", "Вест Хэм Юнайтед" и "Брайтон".

В нынешнем сезоне Мбайе принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

İdman.Biz
Новости по теме

Дембеле рассказал, ждать ли сверхрезультативной игры от "ПСЖ" и "Баварии" в Мюнхене
05:50
Мировой футбол

Дембеле рассказал, ждать ли сверхрезультативной игры от "ПСЖ" и "Баварии" в Мюнхене

Ответная игра состоится 6 мая
Нойер не сделал ни одного сейва в матче с "ПСЖ"
02:00
Мировой футбол

Нойер не сделал ни одного сейва в матче с "ПСЖ"

Немец пропустил все пять ударов в створ
Голкипер "Порту" оказался на радаре английского гранда
01:40
Мировой футбол

Голкипер "Порту" оказался на радаре английского гранда

В нынешнем сезоне Кошта принял участие в 47 матчах, 24 из которых он отыграл "на ноль"
"ПСЖ" и "Бавария" установили рекорд полуфинальных матчей ЛЧ
01:20
Мировой футбол

"ПСЖ" и "Бавария" установили рекорд полуфинальных матчей ЛЧ

Смогут ли превзойти его в Мюнхене?

Полуфинал ЛЧ: "ПСЖ" обыграл "Баварию" в матче с девятью голами - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:58
Мировой футбол

Полуфинал ЛЧ: "ПСЖ" обыграл "Баварию" в матче с девятью голами - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сумасшедший матч в Париже

Переход Моуринью может обойтись "Реалу" в 6 миллионов евро - ОБНОВЛЕНО
00:08
Мировой футбол

Переход Моуринью может обойтись "Реалу" в 6 миллионов евро - ОБНОВЛЕНО

Флорентино Перес намерен вернуть португальского специалиста на "Сантьяго Бернабеу" уже этим летом

Самое читаемое

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с 12 игроками
26 Апреля 14:35
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с 12 игроками

Клуб намерен провести масштабную чистку состава