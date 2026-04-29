29 Апреля 2026
Харри Кейн: "Мы увидели равную борьбу двух сильнейших команд"

29 Апреля 2026 10:27
Нападающий "Баварии" Харри Кейн прокомментировал поражение от "ПСЖ" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 4:5 и заявил, что команда сохраняет шансы перед ответной встречей.

"Сегодня мы увидели борьбу двух команд самого высокого уровня", - сказал Кейн в комментарии после матча.

Как сообщает İdman.Biz, английский форвард отметил высокий темп встречи, большое количество единоборств и равный характер игры.

"На поле были скорость, интенсивность и настоящая борьба один в один. Обе команды действовали на одинаковом уровне", - заявил нападающий.

Кейн признал, что у "Баварии" были моменты решить исход встречи раньше, однако команда ими не воспользовалась.

"Были эпизоды, когда мы могли закрыть игру раньше. Но после счета 2:5 на выезде вернуться и сократить до 4:5 - это тоже показатель характера. Мы продолжали бороться и снова вернулись в матч", - подчеркнул форвард.

Говоря о перспективах перед ответной игрой, Кейн отметил, что "Баварии" необходимо сохранить интенсивность и добавить в завершающей стадии.

"По ходу встречи мы чувствовали, что становимся сильнее, а соперник устает. На следующей неделе нам понадобится еще больше качества", - добавил он.

Ответный матч пройдет в Мюнхене на следующей неделе.

İdman.Biz
