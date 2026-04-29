Роналду предложил "Альмерии" подписать Каземиро

Криштиану Роналду выступил с неожиданной инициативой по будущему "Альмерии" и предложил подписать Каземиро, если команда вернется в Ла Лигу.

Как сообщает İdman.Biz, Роналду владеет 25 процентами акций испанского клуба и уже участвует в обсуждении дальнейшего развития проекта. Португалец считает, что для закрепления в элите клубу необходимы опытные игроки с победным менталитетом, и одним из таких вариантов он видит Каземиро.

Португалец хорошо знаком с бразильцем по совместным выступлениям за "Реал", где они вместе выиграли ряд крупных титулов. По мнению Роналду, переход Каземиро может не только усилить состав, но и привлечь к "Альмерии" внимание мирового футбола.

Сейчас 34-летний полузащитник выступает за "Манчестер Сити", а его контракт истекает в июне этого года. В нынешнем сезоне он забил девять мячей и отдал две голевые передачи. Интерес к игроку также проявляют "Интер Майами" и "Аль-Наср".

На фоне чемпионата мира 2026 года возвращение в испанский футбол может стать для Каземиро одним из ключевых вариантов продолжения карьеры.