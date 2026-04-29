RU

Левандовски признался, почему ушел в "Барселону"

Мировой футбол
Новости
29 Апреля 2026 10:10
12
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски рассказал о своем переходе в каталонский клуб и признался, что это решение далось ему непросто.

Как сообщает İdman.Biz, польский форвард назвал смену команды одним из самых трудных шагов в профессиональной карьере.

По словам футболиста, после успешного периода в "Баварии", где были завоеваны все возможные трофеи, он почувствовал необходимость в новом вызове. Левандовски отметил, что понял: настало время перейти в "Барселону" и начать новый этап.

При этом форвард подчеркнул, что на тот момент каталонский клуб переживал непростые времена.

"Клуб находился в сложной ситуации с точки зрения финансов и системы. Когда я играл против них в сезоне до перехода, чувствовал, что команде чего-то не хватает", — заявил нападающий.

Он добавил, что "Барселона" уже не была прежней, однако у него было желание присоединиться к команде и помочь вернуть ей былое величие.

İdman.Biz
Тэги:

