"Арсенал" пожаловался в УЕФА на газон перед матчем с "Атлетико"

30 Апреля 2026 00:35
Лондонский "Арсенал" обратился в УЕФА с жалобой на состояние газона перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов против "Атлетико".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football London, представители английского клуба попросили проверить высоту травы на стадионе "Рияд Эйр Метрополитано". Жалоба была подана за два часа до начала встречи, в которой на данный момент зафиксирован счет 1:1.

По информации источника, "канониры" выразили сомнения в соблюдении регламента, согласно которому высота газона не должна превышать 30 мм и должна быть одинаковой на всей поверхности поля. После проверки УЕФА установил, что длина травы составляет 26 мм, что соответствует нормам.

Отмечается, что ранее аналогичную жалобу на газон подавала "Барселона" перед матчем на этом же стадионе, однако тогда, как и сейчас, нарушений выявлено не было.

