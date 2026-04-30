Назван лучший игрок матча "Атлетико" - "Арсенал"

Определен лучший игрок первого полуфинального матча Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Арсеналом".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на УЕФА, им стал нападающий мадридского клуба Антуан Гризманн. Встреча завершилась со счетом 1:1 - команды обменялись голами с пенальти.

Счет в игре открыл форвард лондонцев Виктор Дьекереш на 44-й минуте, а во втором тайме Хулиан Альварес сравнял результат, реализовав одиннадцатиметровый на 56-й минуте.

В УЕФА отметили, что Гризманн провел впечатляющий матч, активно участвовал в комбинационной игре, хорошо взаимодействовал с партнерами, создавал опасные моменты и помогал команде в обороне.

Ответная встреча между "Атлетико" и "Арсеналом" состоится 5 мая в Лондоне.