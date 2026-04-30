Артета раскритиковал судью после матча с "Атлетико"

30 Апреля 2026 02:00
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета остался недоволен судейством в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Атлетико".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TNT Sports, испанский специалист раскритиковал решение арбитра отменить пенальти в ворота мадридцев после вмешательства VAR. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

"Я поговорил с игроками и разобрал момент с отменой пенальти. Это против правил, и я этого не понимаю. Я очень расстроен. Там был явный контакт, арбитр принял решение. Нельзя отменять пенальти после того, как эпизод приходится пересматривать 13 раз", - заявил Артета.

По словам тренера, этот эпизод мог повлиять на ход всего противостояния. "Был ли судья под влиянием? Это вопрос к нему. Я не знаю. Это неправильное решение, которое изменило ход противостояния", - добавил он.

Ответный матч между "Арсеналом" и "Атлетико" состоится 5 мая в Лондоне.

