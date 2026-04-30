30 Апреля 2026
RU

"Реал" определил трех кандидатов на пост главного тренера

Мировой футбол
Новости
30 Апреля 2026 03:10
16
Мадридский "Реал" сформировал список претендентов на должность главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Chiringuito TV, основными кандидатами являются немец Юрген Клопп и португалец Жозе Моуринью. Также в числе рассматриваемых вариантов значится главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

При этом отмечается, что на данный момент руководство "Реала" не вступало в контакт ни с одним из специалистов.

Напомним, сезон-2025/2026 мадридцы начинали под руководством Хаби Алонсо, однако в январе его сменил Альваро Арбелоа, ранее работавший с молодежной командой клуба. Ожидается, что он покинет пост по завершении текущего сезона.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

