"Реал" определил трех кандидатов на пост главного тренера

Мадридский "Реал" сформировал список претендентов на должность главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Chiringuito TV, основными кандидатами являются немец Юрген Клопп и португалец Жозе Моуринью. Также в числе рассматриваемых вариантов значится главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

При этом отмечается, что на данный момент руководство "Реала" не вступало в контакт ни с одним из специалистов.

Напомним, сезон-2025/2026 мадридцы начинали под руководством Хаби Алонсо, однако в январе его сменил Альваро Арбелоа, ранее работавший с молодежной командой клуба. Ожидается, что он покинет пост по завершении текущего сезона.