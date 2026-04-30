Альварес побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес отметился историческим достижением в Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, гол, забитый с пенальти в матче против "Арсенала", стал для аргентинца 25-м в турнире. Для достижения этой отметки Альваресу потребовался 41 матч, что является лучшим показателем среди южноамериканских футболистов.

Таким образом, форвард превзошел результат Лионеля Месси, которому понадобилось 42 игры, чтобы забить 25 голов в Лиге чемпионов.

Отметим, что матч между "Атлетико" и "Арсеналом" продолжается в Мадриде, команды ведут борьбу за выход в финал турнира.