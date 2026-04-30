Дьекереш вошел в историю Лиги чемпионов

Нападающий "Арсенала" Виктор Дьекереш отметился историческим достижением в Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta Sports, форвард забил в первом полуфинальном матче против "Атлетико" и стал первым шведским футболистом, отличившимся на этой стадии турнира. Гол был забит на 44-й минуте.

Отмечается, что ранее шведские игроки также не забивали и в финалах Лиги чемпионов.

Ответный матч между "Арсеналом" и "Атлетико" состоится 5 мая в Лондоне на стадионе "Эмирейтс". Напомним, в четвертьфинале мадридский клуб прошел "Барселону" (3:2 по сумме двух встреч), а "Арсенал" оказался сильнее "Спортинга" (1:0).