Гол Роналду принес "Аль-Насру" победу над "Аль-Ахли" - ВИДЕО

30 Апреля 2026 00:12
"Аль-Наср" одержал победу над "Аль-Ахли" в матче 30-го тура саудовской Про-Лиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла в Эр-Рияде на стадионе "Аль-Авваль Парк" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Ключевой эпизод произошел на 76-й минуте, когда Криштиану Роналду открыл счет, отличившись после передачи Жоау Феликса.

Окончательный результат был установлен на 90-й минуте - второй мяч забил Кингсли Коман.

После этой победы "Аль-Наср" продолжает лидировать в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 78 очков в 30 матчах. Отрыв от "Аль-Хиляля", который имеет игру в запасе, составляет восемь очков. "Аль-Ахли" с 66 баллами занимает третье место.

